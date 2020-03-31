В Италии жертвами коронавируса стали 63 врача
Вторник, 31 марта 2020, 10:08
В Италии число умерших от коронавируса среди врачей увеличилось до 63.
Таковы данные итальянской федерации врачей FNOMCEO, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.
В понедельник стало известно о смерти еще двух врачей.
Всего же по состоянию на 30 марта в Италии коронавирусом заразились 8538 медицинских работников.
Из них 595 заразились за последние сутки.
Как сообщалось, количество подтвержденных больных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек. Вследствие болезни умерли 11 591 человек, из них 812 - за последние 24 часа.