В Италии жертвами коронавируса стали 63 врача

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Вторник, 31 марта 2020, 10:08

В Италии число умерших от коронавируса среди врачей увеличилось до 63.

Таковы данные итальянской федерации врачей FNOMCEO, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

В понедельник стало известно о смерти еще двух врачей.

Всего же по состоянию на 30 марта в Италии коронавирусом заразились 8538 медицинских работников.

Из них 595 заразились за последние сутки.

Как сообщалось, количество подтвержденных больных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек. Вследствие болезни умерли 11 591 человек, из них 812 - за последние 24 часа.



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