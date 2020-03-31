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Первый город Германии вводит обязательный "масочный режим"

Вторник, 31 марта 2020, 11:46

Немецкий город Йена в восточной земли Тюрингия вводит обязательное ношение маски для лица в общественных местах, став первым городом в Германии, который вводит такие меры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

Городская администрация стремится ограничить распространение вируса в общественных местах, поэтому в течение следующей недели обяжет носить маски в торговых точках, местном общественном транспорте и общественных зданиях.

"Кроме масок, платки или шарфы также будут считаться защитой. Они должны покрывать нос и рот", - сказал официальный представитель городской администрации Кристиан Филлер.

Город обеспечивает масками медсестер, врачей, водителей общественного транспорта и других ключевых сотрудников. Для обеспечения населения город срочно обратился ко всем жителям с просьбой пошить средства защиты самостоятельно.

"Сшейте себе и другим людям важные средства защиты рта и носа, чтобы обуздать распространение вируса. Любая маска - это лучше, чем ни одной маски", - обратился город.

По состоянию на вторник количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до почти 62 тысяч.

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Темы: Германиякоронавирус
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