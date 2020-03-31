Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус ударил по финансам 60% украинцев – опрос

Вторник, 31 марта 2020, 17:29
Коронавирус ударил по финансам 60% украинцев – опрос

60% украинцев понесли финансовые убытки в результате эпидемии коронавируса.

Источник: результаты всеукраинского национально репрезентативного опроса Info Sapiens, проведенного 25-29 марта.

Детали: 38% украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи в результате эпидемии, 16% - полную потерю дохода, 14% - потери работы, 10% - финансовые убытки (например, из-за сдачи билетов). Всего 60% украинцев назвали пл меньшей мере один вид финансовых убытков.

Среди тех, кто работал до карантина, только 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось до карантина, 10% потеряли работу из-за карантина, остальные не дали ответ на вопрос.

 

Если рассматривать нефинансовые убытки, то 11% украинцев также жаловались на злоупотребления со стороны власти, а 8% - на непредоставление надлежащей медицинской помощи. В целом 69% опрошенных отметили, что их семьи так или иначе пострадавли от эпидемии.

В то же время если говорить не о фактических убытках, а о страхах, то больше всего украинцы боятся заражения коронавирусом (43%), на втором месте - снижения дохода (34%), на третьем - непредоставления надлежащей медицинской помощи (33%), на четвертом - полной потери дохода (29%), на пятом - отвлечения внимания от неправильных решений власти (26%), на шестом - потери работы (23%).

Не боятся никаких последствий эпидемии лишь 7% опрошенных.

 

В общем мысли украинцев по серьезности последствий эпидемии и карантина разделились: 40% не ожидают существенных потерь, 47% - боятся серьезных последствий, а для 7% серьезные последствия уже наступили.

 

В сложившейся ситуации, 77% украинцев буут пытаться экономить и экономить, и только 12% - будут тратить больше денег (например, на запасы или крупные покупки), так как, по их мнению, они могут обесцениться или невозможно будет купить нужные товары.

Дополнительно: Социологи опросили 809 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. В исследование не включена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

Опрос проводился 25-29 марта 2020 года за собственные средства Info Sapiens.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавируссоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: