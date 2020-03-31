В Британии рекордное количество умерших от коронавируса за сутки

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Вторник, 31 марта 2020, 17:55

В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 393 человека - это самый большой ежедневный показатель, зафиксированный за время эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В целом от вируса по всей Британии умерли 1801 человек, в том числе за последние сутки 367 в Англии, 13 в Шотландии, семь в Уэльсе и шесть в Северной Ирландии.

Больше всего летальных случаев за время эпидемии коронавируса зафиксировано в Англии - 1651, в Уэльсе - 69, в Шотландии - 60 и в Северной Ирландии - 28.

Отметим, что за предыдущие сутки было зафиксировано вдвое меньше летальных исходов - 180.

Данные по количеству инфицированных и тех, кто вылечился, обнародуют сегодня вечером.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.

Сам Борис Джонсон также заболел – о положительном результате теста стало известно 27 марта. Он продолжает возглавлять правительство, но находится в домашней самоизоляции.

Кроме того, заразились министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок и наследник британского престола принц Чарльз.

Темы: Британия


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