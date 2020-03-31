Эпидемия в Италии: 837 смертей в сутки, количество новых больных падает

За минувшие сутки в связи с коронавирусом в Италии погибли 837 человек - общее число жертв из-за пандемии составило 12 428 человек.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии.

Количество погибших в сутки сохраняется практически на том же уровне, что и накануне, когда за последние 24 часа была зафиксирована смерть 821 человека.

Хорошая новость в том, что с субботы падает количество новых зарегистрированных больных. В субботу их было 5974, в воскресенье 5217, в понедельник 4050, а во вторник 4053.

С начала эпидемии в Италии 105 792 человека заразились коронавирусом. Цифра включает тех, кто умер, и тех, кто вылечился.

Всего в стране 77 635 текущих случаев заражения. 1109 человек за сутки вылечились - существенно меньше, чем было вчера (1590).

Количество погибших от коронавируса в северном регионе Ломбардия, эпицентре заражения в Италии, выросло за сутки на 381. Это меньше, чем было в понедельник, когда рост составил 458.

Количество случаев заражений в регионе выросло на 1047 до примерно 43208.