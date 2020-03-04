Комитет отправил в Раду постановление о недоверии Рябошапке

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Источник: заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности

Детали: За вынесении такого постановления в зал парламента проголосовали 17 из 25 членов комитета, 2 проголосовали против, 4 воздержались.

Что этому предшествовало: Источники УП сообщили, что новым генеральным прокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушаса.

По словам собеседников, Рябошапка 4 марта должен отчитаться в Раде, на что ему по регламенту выделили всего 5 минут, после чего парламент поддержит постановление о недоверии генпрокурору, которая уже зарегистрирована.