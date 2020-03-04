15 фамилий: нардепам раздали списки новых министров

Народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса Шмыгаля.

Источник: документы, которые есть в распоряжении УП

Шмыгаль предлагает такие назначения:

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко Министр Кабинета министров Олег Немчинов Вицепремьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров Министр внутренних дел Арсен Аваков Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт Министр здравоохранения Илья Емец Министр инфраструктуры Владислав Криклий Министр социальной политики Марина Лазебная Министр юстиции Денис Малюська Министр финансов Игорь Уманский Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев

Вместе с тем президент Зеленский предложил по своей квоте назначить министром иностранных дел Дмитрия Кулебу, а министром обороны Андрея Тарана.

Что этому предшествовало: Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля.