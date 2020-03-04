15 фамилий: нардепам раздали списки новых министров
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Среда, 4 марта 2020, 18:51
Народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса Шмыгаля.
Источник: документы, которые есть в распоряжении УП
Шмыгаль предлагает такие назначения:
- Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов
- Вицепремьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников
- Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров
- Министр внутренних дел Арсен Аваков
- Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб
- Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт
- Министр здравоохранения Илья Емец
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий
- Министр социальной политики Марина Лазебная
- Министр юстиции Денис Малюська
- Министр финансов Игорь Уманский
- Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев
Вместе с тем президент Зеленский предложил по своей квоте назначить министром иностранных дел Дмитрия Кулебу, а министром обороны Андрея Тарана.
Что этому предшествовало: Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля.
Украинская правда
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