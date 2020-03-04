Порошенко и Зеленский поговорили тет-а-тет в президиуме Рады

Пятый президент Петр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский пообщались возле президиума парламента перед заслушиванием вопроса назначения нового состава правительства.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Представители фракций "Голос" и "Евросолидарность" требовали дали право объявить заявление в сессионном зале.

В президиуме завязалась беседа между Сергеем Рахманиным, Ириной Геращенко, Дмитрием Разумковым, Русланом Стефанчуком и Владимиром Зеленским.

Позже в президиум подошел Порошенко. Сначала он слушал.

Когда нардепы ушли из президиума, Порошенко подошел к Зеленскому и несколько минут с ним разговаривал. О чем именно говорили бывший и нынешний президенты, пока неизвестно.