Порошенко и Зеленский поговорили тет-а-тет в президиуме Рады

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Среда, 4 марта 2020, 19:22
Ян Доброносов

Пятый президент Петр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский пообщались возле президиума парламента перед заслушиванием вопроса назначения нового состава правительства.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Представители фракций "Голос" и "Евросолидарность" требовали дали право объявить заявление в сессионном зале.

 

В президиуме завязалась беседа между Сергеем Рахманиным, Ириной Геращенко, Дмитрием Разумковым, Русланом Стефанчуком и Владимиром Зеленским.

Позже в президиум подошел Порошенко. Сначала он слушал.

 

Когда нардепы ушли из президиума, Порошенко подошел к Зеленскому и несколько минут с ним разговаривал. О чем именно говорили бывший и нынешний президенты, пока неизвестно.

 
ЯН доброносов

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП
Темы: Порошенко Зеленский


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