Рябошапка назвал бессмысленной идею Венедиктовой об отмене амнистии майдановцам

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка раскритиковал идею отмены закона об амнистии майдановцев, которую ранее озвучила и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.

Источник: Ответ Рябошапки в Верховной Раде

Прямая речь Рябошапки: "Об амнистии по делам Майдана. Я считаю это бессмысленной идеей. Бессмысленной идеей с юридической точки зрения. Это никоим образом не улучшит ситуацию. Но этот закон (о недопущении преследования майдановцев – ред.) необходимо было бы изменить.

Потому что там есть по меньшей мере одна норма, которая мешает расследовать дела независимо от того, кто мог быть лицом, совершившим эти преступления. Эта норма, в частности, касается невозможности собирать доказательства, хранить информацию. Эта норма необходимо поправить".

Предыстория:

В феврале и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова считает, что для справедливого и честного расследования дел относительно Евромайдана необходимо отменить закон о недопущении преследования участников Майдана от 2014 года.