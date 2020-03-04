Рябошапка назвал бессмысленной идею Венедиктовой об отмене амнистии майдановцам

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Среда, 4 марта 2020, 20:53

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка раскритиковал идею отмены закона об амнистии майдановцев, которую ранее озвучила и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.

Источник: Ответ Рябошапки в Верховной Раде

Прямая речь Рябошапки: "Об амнистии по делам Майдана. Я считаю это бессмысленной идеей. Бессмысленной идеей с юридической точки зрения. Это никоим образом не улучшит ситуацию. Но этот закон (о недопущении преследования майдановцев – ред.) необходимо было бы изменить.

Потому что там есть по меньшей мере одна норма, которая мешает расследовать дела независимо от того, кто мог быть лицом, совершившим эти преступления. Эта норма, в частности, касается невозможности собирать доказательства, хранить информацию. Эта норма необходимо поправить".

Предыстория:

В феврале и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова считает, что для справедливого и честного расследования дел относительно Евромайдана необходимо отменить закон о недопущении преследования участников Майдана от 2014 года.

Темы: Рябошапка Офис генпрокурора


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