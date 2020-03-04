Украина получит от США $38 млн на киберзащиту

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Среда, 4 марта 2020, 22:38

По итогам третьего раунда Украины-американских киберконсультаций приняли выделение Соединенными Штатами средств на новый проект.

Источник: заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в Twitter

Прямая речь Божка: "Вдохновляющая встреча с делегацией Госдепартамента США по итогам третьего раунда киберконсультаций. Согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления общей кибербезопасности".

Детали: США выделят на новый проект с киберзащиты критической инфраструктуры Украины $38 млн.

Напомним: секретарь СНБО Алексей Данилов назвал сферу кибербезопасности ключевой составляющей национальной безопасности.

Украинская правда
Темы: МИД США


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