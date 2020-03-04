Украина получит от США $38 млн на киберзащиту

По итогам третьего раунда Украины-американских киберконсультаций приняли выделение Соединенными Штатами средств на новый проект.

Источник: заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в Twitter

Прямая речь Божка: "Вдохновляющая встреча с делегацией Госдепартамента США по итогам третьего раунда киберконсультаций. Согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления общей кибербезопасности".

Детали: США выделят на новый проект с киберзащиты критической инфраструктуры Украины $38 млн.

Надихаюча зустріч з Делегацією Держдепартаменту #США за підсумками 3го раунду 🇺🇦🇺🇸 кібер-консультацій. Узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення спільної #кібербезпека зокрема новий проект з кібер-захисту критичної інфраструктури #Україна орієнтовною вартістю 38 млн $ pic.twitter.com/UFWzDvsjrC — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) March 4, 2020

Напомним: секретарь СНБО Алексей Данилов назвал сферу кибербезопасности ключевой составляющей национальной безопасности.