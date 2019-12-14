Секретарь СНБО: Кибероружие станет номером один в мире, обогнав ядерное

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал сферу кибербезопасности ключевой составляющей национальной безопасности.

Источник: Данилов во время встречи с делегацией сотрудников Сената США, сообщает сайт СНБО

Прямая речь Данилова: "В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план".

Детали: По словам секретаря СНБО, в глобализованном мире, где войны все больше становятся гибридными, защита информации и устройств для работы с ней крайне важна, поскольку для киберпреступлений не существует границ.

В этом контексте он сообщил о работе над обновленной Стратегией кибербезопасности, и отметил, что в аппарате СНБО Украины продолжается работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК).

Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк подробно проинформировал о задачах НКЦК. По его словам, НКЦК будет взаимодействовать с аналогичными центрами стран-партнеров. Демедюк также подчеркнул важность совершенствования законодательной базы, регламентирующей работу субъектов киберзащиты.

Пресс-служба СНБО отмечает, что стороны отметили, что кибератаки являются "огромными вызовами" для Украины и США, обменялись опытом их предупреждения и локализации, и акцентировали важность и перспективность двустороннего сотрудничества в сфере противодействия киберинцидентам.