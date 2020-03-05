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На первом заседании правительство Шмыгаля усилило штаб по борьбе с коронавирусом

Четверг, 5 марта 2020, 16:47
На первом заседании правительство Шмыгаля усилило штаб по борьбе с коронавирусом

На первом заседании нового состава правительства рассмотрели технические кадровые вопросы и вопросы борьбы с коронавирусом.

Источник: пресс-служба Кабинета министров

Прямая речь главы правительства Дениса Шмыгаля: "Мы должны проголосовать, в первую очередь, необходимые для запуска нового правительства кадровые решения. Перед нами серьезные вызовы - экономические, социальные, политические. Мы осознаем, что решение задач будет нелегким.

Поэтому на следующее, очередное заседание Кабмина, мы уже сегодня готовим те решения, которые отражают озвученые мной вчера в парламенте тезисы - от реформ до готовности страны к возможной вспышке коронавируса".

Детали: В сообщении Кабмина указывается, что на первом заседании решили усилить оперативный штаб по предупреждению заноса и распространения в Украине острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Что этому предшествовало: Источники УП сообщали, что утром 5 марта новоизбранный Кабинет министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание.

Украинская правда

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Темы: ШмыгальКабинет министров
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