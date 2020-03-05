Кабмін Шмигаля провів перше засідання

Вранці 5 березня новообраний Кабінет міністрів Дениса Шмигаля провів перше засідання.

Джерело: співрозмовники "Української правди" серед членів нового уряду

Деталі: За словами джерела УП, на засіданні розглядали організаційні питання роботи нового Кабміну. Крім того, обговорили питання коронавірусу.

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