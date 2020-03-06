В ЕС представили стратегию, которая призвана устранить неравенство между мужчинами и женщинами

Еврокомиссия представила новую стратегию гендерного равенства, которая рассчитана на пять лет и имеет целью устранить неравенство между мужчинами и женщинами в странах ЕС.

Источник: сайт Еврокомиссии

Дословно: "Гендерное равенство является ключевым принципом ЕС, но она еще не превратилась в реальность. В бизнесе, в политике и в обществе в целом мы сможем полностью использовать наш потенциал, если будем реализовывать все наши таланты и разнообразие. Использование только половины населения, половины идей и половины энергии не является добрым делом. С помощью нашей Стратегии гендерного равенства мы сможем достичь большего и более быстрого прогресса в развитии равенства между мужчинами и женщинами".

Детали: В Еврокомиссии отмечают, что несмотря на то, что Европа является глобальным лидером в обеспечении гендерного равенства, в странах ЕС все еще присутствуют такие явления как гендерное насилие, с которым сталкивалась каждая третья европейская женщина. Несмотря на то, что женщины преобладают среди людей с университетским образованием, они зарабатывают в среднем на 16% меньше мужчин, только 8% руководящих должностей в крупных коммерческих компаниях приходится на женщин.

Стратегия гендерного равенства, рассчитанная на 2020-2025 годы, содержит пакет мер, которые будут осуществляться в течение следующих пяти лет по всем направлениям политики Евросоюза. Возглавит эту работу Еврокомиссар по вопросам равенства Елена Далли.

Напомним: