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Дела Майдана: двух руководителей силовых ведомств заочно "взяли под стражу"

Пятница, 6 марта 2020, 10:57
Дела Майдана: двух руководителей силовых ведомств заочно взяли под стражу

Печерский райсуд Киева 4 марта избрал меры пресечения в виде содержания под стражей для двух бывших руководителей правоохранительных органов, которые сбежали из Украины, где их подозревают в причастности к организации преступлений против протестующих в феврале 2014 года.

Источник: Офис генерального прокурора, который и ходатайствовал о таких мерах, когда его возглавлял еще Руслан Рябошапка

Детали: Бывших чиновников подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года. Они скрываются от следствия и суда за пределами Украины, вероятно на территории РФ, в связи с чем объявлены в розыск.

Решение суда позволят прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемых и дадут возможность применить процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения.

От УП: Офис генпрокурора не называет имен бывших чиновников. Вероятно, речь идет о бывшем министре внутренних дел Виталии Захарченко и бывшем главе Службы безопасности Украины Александре Якименко, которые работали при четвертом президенте Украины Викторе Януковиче.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко еще 3 октября 2017 года заявлял, что следователи подготовили материалы для обвинения Януковича, Захарченко, Якименко и других должностных лиц правоохранительных органов, приказы которых привели к расстрелу мирных демонстрантов на Майдане.

Справка: В уголовном производстве от 23 июня 2017 года расследуют обстоятельства организации Януковичем превышение власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

Считают, что прежнее руководство правоохранительных органов препятствовало протестам и с 18 по 20 февраля 2014 года прибегло к умышленным убийствам и покушениям на участников массовых акций протеста в центре Киева, а также теракту, что повлекло массовые жертвы среди митингующих.

Бывшим чиновникам инкриминируют ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Алена Рощенко, УП

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Темы: МайданОфис генпрокурорасудЗахарченкоЯнукович
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