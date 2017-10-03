ГПУ просит о заочном суде над Януковичем по делу Майдана

Досудебное следствие по делу о расстрелах на Евромайдане закончено, первое судебное заседание назначено на 5 октября.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в Харькове во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Это то, чего ждало общество все эти годы. Это то, что при назначении в парламенте мне поставили как задание №1", – сказал он.

"Сейчас могу доложить: следователи и прокуроры выполнили свою огромную гигантскую работу, и мы считаем готовыми к обвинению (материалы на экс-президента) Януковича, (экс-министра внутренних дел) Захарченко, (экс-главу СБУ) Якименко и ряд других должностных лиц правоохранительных органов к даче приказов, которые привели к расстрелу мирных демонстрантов на Майдане", – заявил Луценко.

По его словам, первое заседание по делу в Печерском райсуде Киева назначено на 5 октября.

"Это дело 5 октября рассматривается в Печерском суде. В случае удовлетворения нашего ходатайства о заочном правосудии, оно в короткие сроки будет передано для рассмотрения по существу через судебное следствие в соответствующем суде", – сказал Луценко.

Генпрокуратура 26 сентября обратилась в Печерский райсуд Киева с ходатайством о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Виктора Януковича, сообщает пресс-служба ведомства.

Судебное разбирательство ходатайства назначено на 12:40 четверга, 5 октября.



В производстве от 23 июня 2017 года Януковича подозревают в организации превышения правоохранителями власти и служебных полномочий для воспрепятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к тяжким последствиям, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центре Киева 18-20 февраля 2014 года и "террористического акта" 20 февраля на улице Институтской в ​​Киеве.



Речь идет о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, ч. 2 вв. 15, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, ч. 2 вв. 121, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

2 октября начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал о доказательствах вины представителей МВД за насилие по отношению к протестующим на Майдане независимости в 2013-2014 годах.

Он отметил, что ранее сообщили о подозрении организаторам насилия на Майдане – экс-президенту Виктору Януковичу, экс-главе МВД Виталию Захарченко, его заместителю Виктору Ратушняку, – но непосредственные приказы "Беркуту" давали сотрудники департамента общественной безопасности МВД.

8 месяцев назад сообщили о подозрении одному из руководителей того департамента Владимиру Грыняку, но также подозревают его коллег Сергея Поготова, Игоря Бабича и Анатолия Серединского (все, кроме Поготова, продолжают работать в структурах МВД).

Как известно, 18 февраля 2014 года протесты на Майдане Независимости в Киеве против действий команды Януковича достигли апогея, тогда силовики подавили "мирное наступление" к Верховной Раде. В ночь на 19 февраля палаточный городок протестующих в очередной раз штурмовали, а утром 20 февраля на Институтской расстреляли десятки людей.



Суд уже слушает заочно дело против Януковича о государственной измене, основанием для которого стала просьба к президенту России вмешаться в ситуацию в Украине в начале 2014 года.

Алена Рощенко, УП, дополнено

