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Рада приступит к новому генпрокурору не ранее, чем через неделю – "слуга народа"

Пятница, 6 марта 2020, 12:33
Рада приступит к новому генпрокурору не ранее, чем через неделю – слуга народа

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен вопрос назначения нового генерального прокурора, может состояться не ранее, чем через неделю.

Источник: нардеп "Слуги народа", замглавы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, котрого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Следующая неделя у нас - работа с комитетами. Внеочередное, если и будет по назначению, то только через неделю".

Детали: Согласно календарному плану работы Рады, 10-13 марта депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, 17-20 марта в режиме пленарного заседания.

Дополнительно: По данным УП, Ионушас является одним мз претендентов на должность гепрокурора.

Что предшествовало: Верховная Рада на внеочередном заседании 5 марта выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что влечет его отставку с должности.

Знать больше: Как Коломойский, Медведчук и Портнов руками "слуг" устроили расправу над Рябошапкой

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Темы: Офис генпрокурораВерховная Рада
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