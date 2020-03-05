Рада отправила Рябошапку в отставку

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Четверг, 5 марта 2020, 19:47

Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапци, что влечет его отставку с должности.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: За соответствующее постановление проголосовали 263 народных депутата.

Против недоверия проголосовали только нардепы фракции "Голос". "Батькивщина" и "ЕС" воздержались.

Что этому предшествовало: В среду Верховная Рада на внеочередном заседании избрала нового премьера и 15 членов правительства.

После этого спикер объявил о созыве еще одного внеочередного заседания в четверг в 18:30, на котором будет рассмотрен вопрос недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

В среду комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Инициаторы недоверия - 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", в частности, Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также избранники от "Оппозиционного платформы - За жизнь", в том числе и Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.

Источники УП ранене сообщили, что новым генеральным прокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушаса.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура Офис генпрокурора Рябошапка


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