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Заместителя директора ОПЗ, подозреваемого в растрате 93 миллионов, отпустили под залог

Пятница, 6 марта 2020, 14:13
Степан Киминчиджи

6 марта Высший антикоррупционный суд отпустил под залог в 1,51 миллиона гривен заместителю директора Одесского припортового завода Степану Киминчиджи, подозреваемого в растрате 93,3 миллиона гривен.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, пресс-служба ВАКС, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно ВАКС: "6 марта следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения заместителю директора АО "Одесский припортовый завод" в виде залога в размере 1,51 миллиона гривен.

Подозреваемый также обязан носить электронное средство контроля (браслет). Срок действия обязанностей – до 4 мая 2020 года включительно".

Детали: На заместителя директора ОПЗ также возложили дополнительные обязанности: не отлучаться за пределы Одессы, города Южный, Лиманского района Одесской области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места проживания и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Правоохранители традиционно не называют имени подозреваемого, но, по данным источников УП, речь идет о Степане Киминчиджи.

Что было раньше: 5 марта детективы НАБУ сообщили о подозрении четырем лицам: доверенному лицу екснардепа Александра Грановского Ольге Ткаченко, которая выступила организатором схемы; заместителю директора АО "Одесский припортовый завод"; начальнику отдела АО "Одесский припортовый завод" и владельцу компании – участницы коррупционной схемы.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемые организовали схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных, в результате чего был нанесен ущерб на 93,3 миллиона гривен.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционный судОдесса
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