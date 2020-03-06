Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

САП объявила подозрение доверенному лицу Грановского

Пятница, 6 марта 2020, 10:09
САП объявила подозрение доверенному лицу Грановского

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении доверенному лицу экс-нардепа и еще 3 участникам преступной схемы, которая нанесла Одесскому припортовому заводу ущерб на 93 миллиона гривен.

Источник: САП в Facebook, реестр судовых решений, экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram

Дословно: "5 марта... сообщено о подозрении четырем участникам преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежит государству) на сумму 93,3 миллиона гривен, а именно организатору схемы – доверенному лицу народного депутата Украины VIII созыва; заместителю директора и начальника отдела "Одесского припортового завода"; владельцу компании-нерезидента-участника коррупционной схемы". 

 
Фото с сайта НАБУ 

Детали: Указанным лицам инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) УК.

Следствие установило, что в марте – декабре 2015 года доверенное лицо нардепа организовало схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных.

Согласно оформленным соглашениям, частная компания якобы перепродавала продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики по рыночным ценам, хотя на самом деле поставки продукции осуществлял непосредственно "Одесский припортовый завод".

В результате "ОПЗ" не получил доходов на сумму около 93,3 миллиона гривен.

Сейчас должностные лица "ОПЗ" задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Местонахождение других подозреваемых пока не установлено.

Судя по информации в судебном реестре, речь может идти о компании Newscope estates limited, которую связывали с народным депутатом от БПП Александром Грановским.

По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, речь идет о бывшей помощнице в парламенте и доверенному лицу Грановского Ольге Ткаченко. 

 
Ольга Ткаченко 
Фото radiosvoboda.org

Досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются другие участники коррупционной схемы.

Предыстория: 

  • В ноябре 2015 года на ОПЗ проводили обыск в рамках расследования дела о коррупции при продаже заводом британской компании Newscope Estates Limited карбамида на 1,63 млрд гривен с 5% скидкой.
  • Тогда у члена правления Одесского припортового завода Ольги Ткаченко, которую связывают с нардепом БПП Александром Грановским, изъяили телефон.
  • В мае 2016 года Соломенский суд Киева запретил НАБУ использовать Viber-переписку Ткаченко как доказательство в уголовном производстве.
  • В сентябре 2016 года Грановский заявлял, что не заинтересован в "Одесском припортовом заводе" и не имеет влияния на его деятельность.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционная прокуратураГрановскийкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
От Лондона до Брюсселя
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
10 млн залога Трубицына взыскали в доход государства
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: