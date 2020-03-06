САП объявила подозрение доверенному лицу Грановского

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении доверенному лицу экс-нардепа и еще 3 участникам преступной схемы, которая нанесла Одесскому припортовому заводу ущерб на 93 миллиона гривен.

Источник: САП в Facebook, реестр судовых решений, экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram

Дословно: "5 марта... сообщено о подозрении четырем участникам преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежит государству) на сумму 93,3 миллиона гривен, а именно организатору схемы – доверенному лицу народного депутата Украины VIII созыва; заместителю директора и начальника отдела "Одесского припортового завода"; владельцу компании-нерезидента-участника коррупционной схемы".

Детали: Указанным лицам инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) УК.

Следствие установило, что в марте – декабре 2015 года доверенное лицо нардепа организовало схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных.

Согласно оформленным соглашениям, частная компания якобы перепродавала продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики по рыночным ценам, хотя на самом деле поставки продукции осуществлял непосредственно "Одесский припортовый завод".

В результате "ОПЗ" не получил доходов на сумму около 93,3 миллиона гривен.

Сейчас должностные лица "ОПЗ" задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Местонахождение других подозреваемых пока не установлено.

Судя по информации в судебном реестре, речь может идти о компании Newscope estates limited, которую связывали с народным депутатом от БПП Александром Грановским.

По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, речь идет о бывшей помощнице в парламенте и доверенному лицу Грановского Ольге Ткаченко.

Ольга Ткаченко Фото radiosvoboda.org

Досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются другие участники коррупционной схемы.

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