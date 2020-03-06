Вследствие коронавируса усилили меры безопасности на линии разграничения

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Пятница, 6 марта 2020, 17:12

По приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 7 марта вводятся временные ограничения относительно пересечения.

Источник: пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook

Дословно: "В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 07.00 (утра - ред.) 7 марта 2020 года  вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ".

Детали: Как отмечают в пресс-службе, все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ, будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования.

В случае подозрения на коронавирус военные завезут пациентов в специализированное лечебное учреждение.

Что было раньше: 5 марта в Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.

Украинская правда
Темы: коронавирус Донбасс


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