В Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Жительницу Краматорска Донецкой области, которая недавно вернулась из Таиланда, 5 марта госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус.

Источник: пресс служба Донецкой областной государственной администрации

Дословно: "5 марта, жительница Краматорска, которая вернулась из Таиланда были госпитализированы с симптомами ОРВИ. В соответствии с протоколом и алгоритма действий, врачи приняли все необходимые меры, изолировали больного и взяли биологический материал, который был направлен в 06:40 в ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" в Киев.

По состоянию на 18:00 час диагноз коронавирус в госпитализированного жительницы Краматорска не подтверждено. Сейчас госпитализирована краматорчанка находится под наблюдением специалистов. Как отмечалось ранее, она чувствует себя намного лучше. Ориентировочное время проведения исследования - 6 марта".

Деталі: У ДонОДА запевнили, що область повністю готова до будь-якого розвитку ситуації – лікарні обладнані необхідним, підготовані до можливого прийому пацієнтів, лікарі навчені необхідному алгоритму дій.

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