В Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
Жительницу Краматорска Донецкой области, которая недавно вернулась из Таиланда, 5 марта госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус.
Источник: пресс служба Донецкой областной государственной администрации
Дословно: "5 марта, жительница Краматорска, которая вернулась из Таиланда были госпитализированы с симптомами ОРВИ. В соответствии с протоколом и алгоритма действий, врачи приняли все необходимые меры, изолировали больного и взяли биологический материал, который был направлен в 06:40 в ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" в Киев.
По состоянию на 18:00 час диагноз коронавирус в госпитализированного жительницы Краматорска не подтверждено. Сейчас госпитализирована краматорчанка находится под наблюдением специалистов. Как отмечалось ранее, она чувствует себя намного лучше. Ориентировочное время проведения исследования - 6 марта".
Деталі: У ДонОДА запевнили, що область повністю готова до будь-якого розвитку ситуації – лікарні обладнані необхідним, підготовані до можливого прийому пацієнтів, лікарі навчені необхідному алгоритму дій.
Предыстория:
- 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области.
- По состоянию на 4 марта, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Украине на исследовании было 6 подозрений на коронавирусную инфекцию, все эти люди были изолированы.