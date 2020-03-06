Чубаров рассказал в ООН о марше на Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал в ООН проведение международного мирного марша 3 мая с материковой Украины в оккупированный Россией Крым с целью заставить агрессора выполнять международное право.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление Чубарова на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии.

Прямая речь: "Мы не поддерживаем бесконечные разговоры об отсутствии эффективных механизмов, которые могли бы заставить агрессора и оккупанта соблюдать международное право.

В такой ситуации Междлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой о подготовке и проведении международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации, марш достоинства".

Мы приглашаем и рассчитываем на присутствие (на акции - ред.) Представителей национальных парламентов, членов парламентских ассамблей парламентских организаций 3 мая 2020 годана административной границе между материковой Украиной и временно оккупированным РФ Крымом".

Детали: Чубаров объяснил, что эта инициатива предусматривает пеший поход с территории материковой Украины на территорию оккупированного РФ Крыма. По его словам, целью этой акции является "содействие международным организациям, включая ООН, ОБСЕ, ЕС, Совет Европы и другие, в реализации имиджа принятых решений в поддержку суверенитета, территориальной независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Кроме того, марш направлен на соблюдение прав крымскотатарского народа - коренного народа Крыма, этнических украинский и всех граждан Украины, проживающих в Крыму, независимо от их национальности.

Чубаров также заявил в ООН, что Россия полностью игнорирует голос международного сообщества и не выполнила ни одной резолюции ООН по Крыму, а также решения Международного суда ООН и призывы других международных организаций.

Кроме того, он напомнил, что Россия как государство-оккупант усиливает репрессии в отношении жителей Крыма. Это характеризуется, в частности, системными преследованиями и дискриминацией крымских татар - коренного народа Крыма и этнических украинский, включая насильственные исчезновения и похищения, убийства, пытки и жестокое обращение, безосновательные аресты, задержания и лишения свободы.

Вместе с тем, представитель РФ в ООН, выступая позже заявил, что Россия будет рассматривать это как массовое нарушение государственной границы, и пригрозил "последствиями".