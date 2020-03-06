Лазебная пообещала 11 миллионам украинцев индексированные пенсии

В Министерстве социальной политики заверили, что 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии.

Источник: министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "Свободы слова"

Прямая речь Лазебной: "Уважаемые наши пенсионеры! Около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Обязательно. Это повышение будет в течение года осуществлено. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля".

Детали: Она напомнила, что пенсии должны быть повышены на 11% в год.

Что было раньше: Лазебная заявила, что повышение уровня пенсионного обеспечения сегодня является первоочередной задачей ведомства.