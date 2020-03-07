Жертвами коронавируса во всем мире стали 3491 человека

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Суббота, 7 марта 2020, 06:01

Жертвами коронавируса во всем мире стали 3491 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 102 тысяч.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: В Италии за сутки обнаружили 778 новых больных, 49 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 4636 человек.

В Испании подтверждены 141 новых случаев инфицирования. 

В Иране заявили о 1234 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В США зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом.

В Швеции и Норвегии в сутки обнаружили более 200 случаев инфицирования COVID-19

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 6767 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о "критический момент" в битве за сдерживание коронавируса.

О первых случаях выявления вируса заявили в Колумбія, Ватикан, Камерун, Сербія, Бутан

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля

Темы: коронавирус


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