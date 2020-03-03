В Украине – первый случай коронавируса
21055 просмотров
Вторник, 3 марта 2020, 11:19
В Украине зафиксирован первый человек, инфицированный короновирусом, первый случай обнаружили в результате тестирования в Черновцах.
Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабинете министров
Детали: 1 марта Ляшко говорил, что в Черновцах проверяют подозрение на коронавируч у человека, который вернулся из Италии - теперь оно подтвердилось.
Дополняется...
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!