В Украине – первый случай коронавируса

В Украине зафиксирован первый человек, инфицированный коронавирусом, первый случай обнаружили в результате тестирования в Черновцах.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабинете министров

Детали: 1 марта Ляшко говорил, что в Черновцах проверяют подозрение на коронавирус у человека, который вернулся из Италии, – теперь оно подтвердилось.

Муж с женой вернулся в Украину 26 февраля через румынский аэропорт.

Прямая речь: "В аэропорту был проведен температурный скрининг, температура у человека была нормальная. После этого он вернулся в Черновицкую область. В Черновицкой области был проведен дополнительный температурный скрининг, заполнен опросник на человека и выдана памятка о самоизоляции, поскольку человек путешествовал по странам, в которых были зарегистрированы случаи Covid 19.

Семья, которая путешествовала, – мужчина и женщина – самоизолировались, буквально через два дня после самоизоляции у человека появились симптомы, которые говорили о возможности коронавирусной инфекции. Он по утвержденному алгоритму, по памятке самоизоляции, обратился к семейному врачу. Получил консультацию и продолжал выполнять рекомендации врача.

29 числа к ночи появились определенные симптомы, которые требовали дополнительных консультаций в инфекционной больнице. Была вызвана "скорая помощь", приехала бригада, которая определена именно для выезда и транспортировки больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, – и больной был доставлен в госпитальную базу.

Во время медицинского осмотра были взяты биологические материалы для исследований. В воскресенье, 1 марта, были проведены быстрые тестирования на грипп А и B. Затем были проведены тестирования на грипп методом полимеразной цепной реакции – и забрали пробы, которые доставлены в вирусологическую лабораторию в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения

Вчера я говорил, что у нас есть четыре случая с подозрением (три в Киеве и один в Черновицкой области – УП), сегодня это подозрение подтверждена у одного человека".

Дополнительные подробности: Все материалы и образцы дополнительно переданы во Всемирную организацию охраны здоровья.

Минздрав Украины начал работать с людьми, которые контактировали с больным. По словам Ляшко, их не много.

Уточнение Ляшко: "Мы знаем всех контактных, с ними всеми проработали.

Ближайший контактный – это жена, поскольку они вместе путешествовали, вместе возвращались и вместе находились в самоизоляции. Жена сегодня находится в самоизоляции, в своей квартире и без каких-либо симптомов острых респираторно-вирусных болезней. С ней на контакте постоянно медработник – и в случае появления симптомов будут взяты образцы для исследования, в случае подтверждения будет госпитализация.

Люди прислушивались к рекомендациям Минздрава, которые прописаны в памятке, – и по возвращении из Италии они не проводили встречи со своими близкими, были самоизолированы в своей квартире.

Больной находится в определенной госпитальной базе, состояние его стабильное. Если посмотреть по стандартам оказания медицинской помощи, то его можно было бы и не госпитализировать, можно было бы оказывать помощь и на дому. Но в связи с тем, что это первый случай, а наша задача – локализовать и предотвратить передачу внутри страны, то он госпитализирован в больницу.

Они путешествовали с 21 числа, симптомы появились 28-го, госпитализация состоялась 29-го числа и 1 марта были проведены вирусологические исследования, которые завершились вчера поздно вечером. Симптомы сейчас: лихорадка и сухой кашель".

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