В Украине – первый случай коронавируса

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Вторник, 3 марта 2020, 11:19

В Украине зафиксирован первый человек, инфицированный короновирусом, первый случай обнаружили в результате тестирования в Черновцах.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабинете министров

Детали: 1 марта Ляшко говорил, что в Черновцах проверяют подозрение на коронавируч у человека, который вернулся из Италии - теперь оно подтвердилось.

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