Часть долга перед шахтерами уже погасили – Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль заявляет о погашении части задолженности перед шахтерами.

Источник: Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает пресс-служба Кабмина

Прямая речь: "Мы согласились, и президент пообещал на Всеукраинском совещании шахтеров погасить в марте месяце половину долгов. Действительно, вчера-позавчера долги в сумме 654 млн поступили на счета, в том числе Первомайского шахтоуправления. Это первый шаг".

Детали: Премьер заявил, что уже несколько недель правительство совместно со Всемирным банком работает над разработкой программы справедливой трансформации угольных регионов. По его словам, это долгосрочная программа, которая предусматривает, что даже естественное закрытия шахты будет предусматривать планирование будущего этой территории.

Он добавил, что правительство не будет закрывать шахты, пока государство не найдет для людей альтернативную работу.

Что предшествовало: 4 марта в своем выступлении в Верховной Раде перед отставкой правительства Алексея Гончарука президент Владимир Зеленский выразил недовольство тем, как решаются вопросы шахтеров, и что ему приходится вмешиваться в проблемы угольной сферы.

Он также пообещал, что на этой неделе шахтерам будет погашено 650 млн гривен долгов.