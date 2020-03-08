В Греции из-за коронавируса все спортивные мероприятия будут без зрителей

Все спортивные мероприятия в Греции будут проводиться без зрителей в течение следующих двух недель, чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Министерство здравоохранения страны также сообщило, что центры отдыха и поддержки пожилых людей будут закрыты для визитов на две недели, и в этот период не будет никаких школьных поездок.

Греция сообщила о своем первом случае коронавируса 26 февраля после того, как женщина, вернувшаяся из поездки в северную Италию, сдала положительный анализ.

На сегодня в Греции подтверждено 73 случая заболевания, причем 47 из них – это люди, которые были в одной паломнической группе, посещавшей религиозные места в Египте и Израиле.

Самая крупная вспышка вируса в Европе, как известно, зафиксирован в Италии - там умерли 233 человека, более 5000 заразились. Далее по количеству больных следуют Германия и Франция.

Как известно, 3 марта первый случай заболевания подтвердили в Украине.

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