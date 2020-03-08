Боевики из ПТРК попали в грузовик военных: один погиб, трое ранены

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Воскресенье, 8 марта 2020, 21:11

Боевики обстреляли грузовой автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса: один военный погиб, двое получили ранения, один получил боевое поражение.

Источник: пресс-центр командования Операции объединенных сил

Дословно: "Российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений ОС, который двигался к позициям украинских военнослужащих. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение".

Детали: 8 Марта вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 4 раза, во время вражеских обстрелов украинских позиций трое военных получили ранения.

Обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ велись из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы недалеко от н.п. Опытное, возле Авдеевки и рядом с н.п.Хутор Вольный.

Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются.

Украинская правда
Темы: ООС ОРДЛО Донбасс Росcия Минские соглашения


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