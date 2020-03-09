Коронавирус: УЕФА внес изменения в предматчевый протокол

256 просмотров
Понедельник, 9 марта 2020, 02:55

Европейская футбольная ассоциация приняла решение отменить обязательные рукопожатие футболистов перед матчами через коронавирус COVID-19.

Источник: сайт УЕФА

Дословно: "Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола на матчах УЕФА до дальнейшего уведомления"

Детали: В УЕФА отметили, что следят за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи COVID-19.

Темы: футбол коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Премьер-лига. Динамо побеждает Александрию и возвращается на второе место 7 марта 2020, 20:59
Премьер-лига: "Шахтер" разгромил "Днепр-1" за 25 минут 4 марта 2020, 21:08
В матче "Динамо" – "Колос" судье пришлось смотреть видеоповтор 3 марта 2020, 21:34
Все новости
Главные новости
Боевики из ПТРК попали в грузовик военных: один погиб, трое ранены
Антирекорд COVID-19: За сутки количество жертв коронавируса в Италии подскочило до 366
Расследование катастрофы МН17 продолжат параллельно с судом над подозреваемыми
Понедельник половина Украины встретит с дождем и туманами
Все новости
Фотопроект

"Сильные. Отважные. Уровни": какие они, украинские правоохранительки

исследование

72,5% собак имеют тревожность

holiday

8 марта: что за выходной, клише и стереотипы, которые "прикипели" к празднику

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!