Коронавирус: УЕФА внес изменения в предматчевый протокол
256 просмотров
Понедельник, 9 марта 2020, 02:55
Европейская футбольная ассоциация приняла решение отменить обязательные рукопожатие футболистов перед матчами через коронавирус COVID-19.
Источник: сайт УЕФА
Дословно: "Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола на матчах УЕФА до дальнейшего уведомления"
Детали: В УЕФА отметили, что следят за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи COVID-19.
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!