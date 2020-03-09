Коронавирус: УЕФА внес изменения в предматчевый протокол
Понедельник, 9 марта 2020, 01:55
Европейская футбольная ассоциация приняла решение отменить обязательные рукопожатие футболистов перед матчами через коронавирус COVID-19.
Источник: сайт УЕФА
Дословно: "Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола на матчах УЕФА до дальнейшего уведомления"
Детали: В УЕФА отметили, что следят за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи COVID-19.
Напомним:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
- 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.