Коронавирус: УЕФА внес изменения в предматчевый протокол

Европейская футбольная ассоциация приняла решение отменить обязательные рукопожатие футболистов перед матчами через коронавирус COVID-19.

Источник: сайт УЕФА

Дословно: "Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола на матчах УЕФА до дальнейшего уведомления"

Детали: В УЕФА отметили, что следят за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи COVID-19.