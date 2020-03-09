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Коронавирус: УЕФА внес изменения в предматчевый протокол

Понедельник, 9 марта 2020, 01:55
Коронавирус: УЕФА внес изменения в предматчевый протокол

Европейская футбольная ассоциация приняла решение отменить обязательные рукопожатие футболистов перед матчами через коронавирус COVID-19.

Источник: сайт УЕФА

Дословно: "Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола на матчах УЕФА до дальнейшего уведомления"

Детали: В УЕФА отметили, что следят за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи COVID-19.

Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

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Темы: футболкоронавирус
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