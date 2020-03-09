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Коронавирус: МИД подготовил рекомендации для украинцев

Понедельник, 9 марта 2020, 04:01
Коронавирус: МИД подготовил рекомендации для украинцев

Министерство иностранных дел в связи с распространением в мире COVID-19 подготовило рекомендации для украинцев.

Источник: сайт МИД

Дословно: "В связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельных территорий государств, наиболее пораженных вирусом. Соответствующие рекомендации по каждой из таких стран размещен на веб-ресурсе.

Соотечественникам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшей дипломатического учреждения Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ", следить за рекомендациями по ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте МИД Украины и веб-ресурсе tripadvisor .

Детали: В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины рекомендовано безотлагательно обращаться в ближайшую дипломатического учреждения Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, адрес электронной почты - cons_or@mfa.gov.ua.

Также в МИД советуют придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Минздрава Украины.

Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

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Темы: коронавирус
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