Коронавирус: МИД подготовил рекомендации для украинцев

253 просмотра
Понедельник, 9 марта 2020, 05:01

Министерство иностранных дел в связи с распространением в мире COVID-19 подготовило рекомендации для украинцев.

Источник: сайт МИД

Дословно: "В связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельных территорий государств, наиболее пораженных вирусом. Соответствующие рекомендации по каждой из таких стран размещен на веб-ресурсе.

Соотечественникам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшей дипломатического учреждения Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ", следить за рекомендациями по ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте МИД Украины и веб-ресурсе tripadvisor .

Детали: В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины рекомендовано безотлагательно обращаться в ближайшую дипломатического учреждения Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, адрес электронной почты - cons_or@mfa.gov.ua.

Также в МИД советуют придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Минздрава Украины.

Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кокаин как защита от COVID-19: ВООЗ рассказала о мифах вокруг нового коронавируса 9 марта 2020, 04:22
Коронавирус: УЕФА внес изменения в предматчевый протокол 9 марта 2020, 02:55
Президент Португалии проведет две недели на карантине 9 марта 2020, 01:32
Все новости
Главные новости
Кокаин как защита от COVID-19: ВООЗ рассказала о мифах вокруг нового коронавируса
Боевики из ПТРК попали в грузовик военных: один погиб, трое ранены
Антирекорд COVID-19: За сутки количество жертв коронавируса в Италии подскочило до 366
Расследование катастрофы МН17 продолжат параллельно с судом над подозреваемыми
Все новости
Объясняет ПЦУ

Защищает ли красная нить?

артефакты

Кто такие суфражистки и как они боролись за права женщин. 12 исторических плакатов

Опыт

Как действительно выглядит тело после родов? Две искренние истории женщин

Поиск по сайту
Архив
Весь архів