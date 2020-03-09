ООС: один военный погиб, пятеро получили ранения и один - боевое поражение

8 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки один украинский военный погиб, пятеро получили ранения и один - боевое поражение.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял Укранская позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

Дословно: "Вчера, 8 марта, российские оккупанты с противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражения. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитники получили ранения. Подразделения Объединенных сил прицельными огнем дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет".