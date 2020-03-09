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В Нидерландах рассказали, как вручили всем боевикам сообщение на суд по MH17

Понедельник, 9 марта 2020, 12:24
В Нидерландах рассказали, как вручили всем боевикам сообщение на суд по MH17

Прокуратура РФ подтвердила, что официально передала повестку на суд по MH17 только одному из подозреваемых, но Нидерланды убедились, что все четверо знают о проведении суда.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из судебного комплекса Схипхола в Нидерландах, где проходят слушания по делу.

Как известно, в понедельник в Нидерландах начались судебные слушания по катастрофе авиалайнера Малайзийских авиалиний.

Обвинения выдвинуты против трех граждан России: Сергея Дубинского, Игоря Гиркина и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко.

Одному из них - Пулатову - повестку удалось вручить по официальным каналам. "23 января Россия сообщила, что Пулатов появился в российском суде Ульяновска и ему была передана в руки повестка", - сообщил во время слушаний судья Хендрик Стейнхаюс.

Как сообщалось, этот подозреваемый, бывший российский военный, представленный в суде в Нидерландах командой адвокатов.

Двое других россиян, Дубинский и Гиркин, были вызваны в суд по месту регистрации, но на заседание не явились, а Харченко некуда было вызвать, поскольку он проживает в неподконтрольному Украине Донецке.

Однако следственная группа смогла убедиться, что все трое получили вызовы, проконтролировав это через соцсети и месенжеры.

Так глава разведки "ДНР", ветеран ГРУ РФ Дубинский пытался скрыться от следственной группы, но оставил в интернете следы того, что он знает о суде. Кроме официальной повестки, ему прислали сообщение через WhatsApp, на Skype и в Facebook. WhatsApp сообщения были пересмотрены и емейл (с повесткой) - открытый, рассказал судья.

"С ним также связались по телефону. Мужчина ответил, что он не Дубинский и больше не брал трубку, но эксперты определили, что это голос Дубинский, использовав другие записи его разговоров", - рассказал судья Стейнхаюс.

Сложнее всего было доставить повестку Харченко, который в 2014 году переехал в Донецк, из-за чего Украина не имела возможности вызвать его в суд для вручения повестки. Этому боевику следователи по делу МН17 также присылали сообщения о месте и дате суда через различные мессенджеры, и в конце концов смогли достать его через сеть "Вконтакте", куда ему прислали личное сообщение.

"Ссылка на сообщение о суде была открыта 19 июля с айпи-адреса в Донецке. 20 июля профиль был удален из сети ВК", - сообщил судья Стейнхаюс. 

Совсем другая схема сработала с Игорем Гиркиным.

"Попытка доставить повестку по адресу регистрации в Москве показала, что там живет пожилая женщина и по данным соседей ни один мужчина здесь не появлялся. Запросы, отправленные на Skype и e-mail, остались без ответа", - пояснил судья.

Но позже Гиркин сам выполнил работу следователей, подтвердив, что знает о дате и месте суда.

Это он сделал в заявлении для российского агентства "Интерфакс". "Гиркин, как утверждается, заявил Интерфаксу, что он не появится в суде и заверил, что он не причастен к сбиванию самолета ... и он не признает юрисдикцию суда", - сообщил судья Стейнхаюс.

По мнению прокуратуры, это является достаточным, чтобы считать, что подсудимые были уведомлены о процессе и добровольно не явились на него, что дает возможность проводить слушания без их участия.

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Темы: MH17ДонбассРосcияОРДЛОсуд
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