Боевики атаковали машину военных медиков: сбросили гранаты с беспилотника

885 просмотров
Понедельник, 9 марта 2020, 15:16

9 марта вблизи Талаковки российские оккупанты атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил.

Источник: пресс-центр командования Операции объединенных сил

Дословно: "Противник произвел обстрел с помощью беспилотных летательных аппаратов, с которых сбросил два заряда ВОГ (осколочные гранаты - ред.) на крышу санитарного автомобиля, на котором была четко видна маркировка эмблемы Красного креста". 

"Такие преступные действия в очередной раз демонстрируют вызывающее пренебрежение вооруженными формированиями РФ всем правилам международного гуманитарного права по ведению боевых действий".

Детали: Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

 
 
фото - пресс-центр ООС

Темы: ООС ОРДЛО Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
ООС: один военный погиб, пятеро получили ранения и один - боевое поражение 9 марта 2020, 07:08
Боевики из ПТРК попали в грузовик военных: один погиб, трое ранены 8 марта 2020, 21:11
ООС: 6 обстрелов, без потерь 8 марта 2020, 07:23
Все новости
Главные новости
Шмыгаль утвердил новый план профилактики и борьбы с коронавирусом
В Нидерландах рассказали, как вручили всем боевикам сообщение на суд по MH17
На судебное заседание по MH17 не пришел ни один из подозреваемых
Цены на нефть обвалились на 30%: самое большое падение с 1991 года
Все новости
Объясняет ПЦУ

Защищает ли красная нить?

тест

Что стоит, а что нет дарить на 8 марта?

опрос

Украинцы в большинстве своем считают, что дело женщины – семья, а мужчины – заработки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів