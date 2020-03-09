Боевики атаковали машину военных медиков: сбросили гранаты с беспилотника

9 марта вблизи Талаковки российские оккупанты атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил.

Источник: пресс-центр командования Операции объединенных сил

Дословно: "Противник произвел обстрел с помощью беспилотных летательных аппаратов, с которых сбросил два заряда ВОГ (осколочные гранаты - ред.) на крышу санитарного автомобиля, на котором была четко видна маркировка эмблемы Красного креста".

"Такие преступные действия в очередной раз демонстрируют вызывающее пренебрежение вооруженными формированиями РФ всем правилам международного гуманитарного права по ведению боевых действий".

Детали: Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.