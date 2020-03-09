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Апелляционный процесс по Маркиву в Италии заблокирован из-за коронавируса

Понедельник, 9 марта 2020, 18:55
Апелляционный процесс по Маркиву в Италии заблокирован из-за коронавируса
Радио Свобода

В Италии начало апелляционного процесса в Милане в отношении украинского военного Виталия Маркива заблокировано из-за распространения COVID-19.

Источник: адвокаты осужденного в комментарии Радио Свобода

Детали: Из-за введения чрезвычайных мер по нераспространению коронавируса COVID-19 итальянское правительство постановило прекратить деятельность судебных органов до 31 марта.

К тому же регион Ломбардия и его областной центр Милан от 8 марта объявлены "красной зоной" на карантине. Там закрыты учебные, культурные, развлекательные заведения, не работают многие учреждения, а людей призывают оставаться в домах и не выходить без крайней необходимости.

Прямая речь одного из адвокатов Маркива, Донателлы Рапетти: "Нельзя ничего сказать, потому что на апелляционном процессе суд присяжных состоит не просто из судей, а из присяжных, обычных людей, поэтому из-за ограничительных мер процесс заблокирован".

Детали: Сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд в ноябре 2019 года. Тогда юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляционной дела. Сейчас, по словам Рапетти, можно надеяться на июнь, но все зависит от ситуации вокруг эпидемии.

С целью предотвращения распространения вируса в пенитенциарных учреждениях Италии осужденным временно запретили свидания с родными и другими лицами, зато увеличили количество времени на телефонные разговоры.

Как сообщила Радио Свобода иметь нацгвардейца Оксана Максимчук, теперь она и жена могут говорить с Виталием не шесть, а восемь раз в неделю по 10 минут. Разрешена только передача продуктов и необходимых вещей для заключенного.

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Предыстория:

  • Суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.
  • В Офисе президента сообщили, что весной 2020 года ожидается рассмотрение Апелляционным судом округа Ломбардия апелляционной жалобы, поданной Украиной на приговор Маркиву.

Украинская правда

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Темы: ИталиякоронавируссудНацгвардия
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