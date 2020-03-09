Теперь коронавирус обнаружен во всех странах ЕС

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Понедельник, 9 марта 2020, 20:19

На Кипре в понедельник были обнаружены два первых случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Константинос Иоанну на пресс-конференции в понедельник, сообщает Cyprus News Agency

Детали: Вирус обнаружили у двух киприотов – одному из них 25 лет, а второму 64, последний является сотрудником государственной больницы в Никосии.

По словам министра, 25-летний парень вернулся из Милана 26 февраля и был осмотрен медсестрой в аэропорту. Затем он находился в самоизоляции.

Что предшествовало: По данным Всемирной организации здравохранения по состоянию на 8 марта, коронавирус COVID-2019 был зафиксирован в 26 странах Европейского Союза, единственной страной без инфицированных оставался Кипр.

Темы: коронавирус ЕС Кипр


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