Трамп о карантине: "Это вопрос жизни и смерти"

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Среда, 1 апреля 2020, 01:42

Президент США Дональд Трамп призвал всех соблюдать карантин до конца апреля.

Источник: Трамп на пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters

Прямая речь: "Американцам важно полностью следовать указаниям ( правительства - ред УП ) в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти"

Напомним:

  • В США уже зафиксировано 186 285 случая заражения новым коронавирусом, 3810 человек умерли.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на COVID-19.

Микола Донєв, УП
Темы: США коронавирус


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