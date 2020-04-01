Трамп о карантине: "Это вопрос жизни и смерти"
Среда, 1 апреля 2020, 01:42
Президент США Дональд Трамп призвал всех соблюдать карантин до конца апреля.
Источник: Трамп на пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters
Прямая речь: "Американцам важно полностью следовать указаниям ( правительства - ред УП ) в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти"
Напомним:
- В США уже зафиксировано 186 285 случая заражения новым коронавирусом, 3810 человек умерли.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на COVID-19.
Микола Донєв, УП