Трамп о карантине: "Это вопрос жизни и смерти"

Президент США Дональд Трамп призвал всех соблюдать карантин до конца апреля.

Источник: Трамп на пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters

Прямая речь: "Американцам важно полностью следовать указаниям ( правительства - ред УП ) в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти"

Напомним: