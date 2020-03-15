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Трамп сделал тест на коронавирус

Воскресенье, 15 марта 2020, 02:44
Трамп сделал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на COVID-19.

Источник: брифинг Трампа, сообщает Reuters, личный врач Трампа Шон Конли, сообщает CNN

Детали: По словам Трампа, результаты теста должны быть через день-два. Он отметил, что у него нет симптомов заболевания и его температура не повышена.

Издание CNN со ссылкой на словам личного врача Трампа Шона Конли сообщает, что тест главы Белого дома на коронавирус показал отрицательный результат.

Прямая речь врача: "Сегодня днем ​​я получил подтверждение, что тест негативный".

Напомним:

  • Президента США проверят на коронавирус, поскольку у двух человек, с которым он контактировал, обнаружили COVID-19.

Темы: Трампкоронавирус
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