Трамп сделал тест на коронавирус
Воскресенье, 15 марта 2020, 02:44
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на COVID-19.
Источник: брифинг Трампа, сообщает Reuters, личный врач Трампа Шон Конли, сообщает CNN
Детали: По словам Трампа, результаты теста должны быть через день-два. Он отметил, что у него нет симптомов заболевания и его температура не повышена.
Издание CNN со ссылкой на словам личного врача Трампа Шона Конли сообщает, что тест главы Белого дома на коронавирус показал отрицательный результат.
Прямая речь врача: "Сегодня днем я получил подтверждение, что тест негативный".
Напомним:
- Президента США проверят на коронавирус, поскольку у двух человек, с которым он контактировал, обнаружили COVID-19.