Трамп сделал тест на коронавирус

132 просмотра
Воскресенье, 15 марта 2020, 03:44

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на COVID-19.

Источник: брифинг Трампа, сообщает Reuters, личный врач Трампа Шон Конли, сообщает CNN

Детали: По словам Трампа, результаты теста должны быть через день-два. Он отметил, что у него нет симптомов заболевания и его температура не повышена.

Издание CNN со ссылкой на словам личного врача Трампа Шона Конли сообщает, что тест главы Белого дома на коронавирус показал отрицательный результат.

Прямая речь врача: "Сегодня днем ​​я получил подтверждение, что тест негативный".

Напомним:

  • Президента США проверят на коронавирус, поскольку у двух человек, с которым он контактировал, обнаружили COVID-19.

Темы: Трамп коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп не пойдет на карантин после контакта с 2 носителями коронавируса 14 марта 2020, 14:37
Трампа проверят на Covid-19: два человека, которые контактировали с ним, заболели 14 марта 2020, 02:36
Трамп объявил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса 13 марта 2020, 21:45
Все новости
Главные новости
Украина на карантине: Пункты пропуска, которые будут работать и исключения
Испания вслед за Италией закрывает на карантин всю страну
Левина доставят в Украину 16 марта – СМИ
Украинский дипломат за рубежом заразился коронавирусом
Все новости
Дети

Идеи для совместных игр с детьми от украинских родителей

здоровье

Дергается глаз: каковы причины и что с этим делать

советы

Как эффективно работать из дома и не потерять баланс

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!