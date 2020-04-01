Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Белом доме говорят о возможных 240 тысячах смертей от коронавируса в США

Среда, 1 апреля 2020, 05:39
В Белом доме говорят о возможных 240 тысячах смертей от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующие две недели для американцев будут "очень болезненными", поскольку в Белом доме прогнозируют, что пандемия коронавируса может унести от 100 000 до 240 000 жизней.

Источник: Трамп на пресс-конференции в Белом доме, передает  the guardian

Прямая речь: "Я хочу, чтобы каждый американец был готов к предстоящим трудным дням. Мы собираемся пережить очень тяжелые две недели. Это будет очень сложные, очень, очень сложные две недели".

Детали: В Белом доме прогнозируют, что пандемия COVID-19 может унести от 100 000 до 240 000 жизней американцев.

В администрации Трампа также представили наихудший сценарий пандемии коронавируса в США - от 1,5 до 2,2 миллионов.

Напомним:

  • В США уже зафиксировано 186 285 случая заражения новым коронавирусом, 3810 человек умерли.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на COVID-19

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Трамп
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Последние новости
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
Все новости...
Реклама: