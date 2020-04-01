Президент США Дональд Трамп заявил, что следующие две недели для американцев будут "очень болезненными", поскольку в Белом доме прогнозируют, что пандемия коронавируса может унести от 100 000 до 240 000 жизней.

Источник: Трамп на пресс-конференции в Белом доме, передает the guardian

Прямая речь: "Я хочу, чтобы каждый американец был готов к предстоящим трудным дням. Мы собираемся пережить очень тяжелые две недели. Это будет очень сложные, очень, очень сложные две недели".

Детали: В Белом доме прогнозируют, что пандемия COVID-19 может унести от 100 000 до 240 000 жизней американцев.

В администрации Трампа также представили наихудший сценарий пандемии коронавируса в США - от 1,5 до 2,2 миллионов.

Напомним: