В Белом доме говорят о возможных 240 тысячах смертей от коронавируса

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Среда, 1 апреля 2020, 05:39

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующие две недели для американцев будут "очень болезненными", поскольку в Белом доме прогнозируют, что пандемия коронавируса может унести от 100 000 до 240 000 жизней.

Источник: Трамп на пресс-конференции в Белом доме, передает  the guardian

Прямая речь: "Я хочу, чтобы каждый американец был готов к предстоящим трудным дням. Мы собираемся пережить очень тяжелые две недели. Это будет очень сложные, очень, очень сложные две недели".

Детали: В Белом доме прогнозируют, что пандемия COVID-19 может унести от 100 000 до 240 000 жизней американцев.

В администрации Трампа также представили наихудший сценарий пандемии коронавируса в США - от 1,5 до 2,2 миллионов.

Напомним:

  • В США уже зафиксировано 186 285 случая заражения новым коронавирусом, 3810 человек умерли.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на COVID-19

Темы: Трамп США коронавирус


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