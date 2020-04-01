В Белом доме говорят о возможных 240 тысячах смертей от коронавируса
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Среда, 1 апреля 2020, 05:39
Президент США Дональд Трамп заявил, что следующие две недели для американцев будут "очень болезненными", поскольку в Белом доме прогнозируют, что пандемия коронавируса может унести от 100 000 до 240 000 жизней.
Источник: Трамп на пресс-конференции в Белом доме, передает the guardian
Прямая речь: "Я хочу, чтобы каждый американец был готов к предстоящим трудным дням. Мы собираемся пережить очень тяжелые две недели. Это будет очень сложные, очень, очень сложные две недели".
Детали: В Белом доме прогнозируют, что пандемия COVID-19 может унести от 100 000 до 240 000 жизней американцев.
В администрации Трампа также представили наихудший сценарий пандемии коронавируса в США - от 1,5 до 2,2 миллионов.
Напомним:
- В США уже зафиксировано 186 285 случая заражения новым коронавирусом, 3810 человек умерли.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на COVID-19
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