ООС: один военный погиб, двое получили ранения, один воин получил травму

31 марта вооруженные формирования Российской Федерации вновь прибегли к нарушениям режима прекращения огня, 14 раз обстреляв позиции ОС.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Основную активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где зафиксировано 11 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции военнослужащих неподалеку Новотошковское и вблизи Луганского.

Украинские защитники вовремя реагировали на каждый вражеский обстрел и дали оккупантам достойный отпор.

Дословно: "К большому сожалению, следствием преступных действий оккупантов стали потери в рядах наших защитников. Вчера во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства.

Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что любые преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

По данным разведки, 31 марта благодаря решительной ответы Объединенных сил ликвидировано трех российских оккупантов, еще один был ранен. Наши военнослужащие также уничтожили вражескую боевую машину пехоты.

С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли из станковых противотанковых гранатометов наши позиции вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". После своевременной и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".