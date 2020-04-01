На Тернопольщине резко возросло количество подтвержденных случаев COVID-19
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Среда, 1 апреля 2020, 09:44
В Тернопольской области за сутки зарегистрировали 20 новых подтвержденных случаев коронавируса, таким образом количество инфицированных COVID-19 возросло до 98 человек.
Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook
Дословно: "Плюс 20 подтвержденных случаев COVID-19 на Тернопольщине по состоянию на 22:00 31 марта. Всего в области 98 больных".
Детали: Среди тех, кто подхватил вирус:
- 76 – жители Монастырского района (1 – летальный)
- 11 – жители Залещицкого района
- 5 – жители Козовского района
- 2 – жители города Тернополя
- 2 – жители Кременецкого района
- 1 – житель Тернопольского района
- 1 – житель Бережанского района
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Предыстория:
- В Украине сейчас зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки 97 новых заражений. 17 человек умерли от COVID-19, 10 – преодолели вирус.
Украинская правда
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