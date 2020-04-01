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На Тернопольщине резко возросло количество случаев COVID-19: больны 32 медика и мэр

Среда, 1 апреля 2020, 09:44
На Тернопольщине резко возросло количество случаев COVID-19: больны 32 медика и мэр

В Тернопольской области за сутки зарегистрировали 20 новых подтвержденных случаев коронавируса, таким образом количество инфицированных COVID-19 возросло до 98 человек.

Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook, сайт "Тернопольчане", пост городского головы Монастырска Андрея Старуха в Facebook

Дословно: "Плюс 20 подтвержденных случаев COVID-19 на Тернопольщине по состоянию на 22:00 31 марта. Всего в области 98 больных".

Детали: Среди тех, кто подхватил вирус:

  • 76 – жители Монастыриского района (1 – летальный)
  • 11 – жители Залещицкого района
  • 5 – жители Козовского района
  • 2 – жители города Тернополя
  • 2 – жители Кременецкого района
  • 1 – житель Тернопольского района
  • 1 – житель Бережанского района

Местный сайт "Тернопольчане" отмечает, что среди заболевших в Монастыриском районе больше всего медиков. В общем в районе подтвердился COVID-19 у 32 медработников (10 врачей, 14 медсестер, 8 младших медсестер.)

Также среди больных 5 детей, 2 государственных служащих, 2 полицейских, 1 священник, 1 заведующий детсадом, 1 учитель, 1 спасатель и председатель Монастыриской ОТГ Андрей Старух.

Отмечается, что именно Старух копал могилу и участвовал в похоронах первого умершего от коронавируса в Тернопольской области – 68-летнего жителя села Ковалевка, Монастырского района.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире  

Предыстория:

  • В Украине сейчас зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки 97 новых заражений. 17 человек умерли от COVID-19, 10 – преодолели вирус.

Украинская правда

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Темы: Тернопольская областькоронавирусCovid-2019
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