На Тернопольщине резко возросло количество случаев COVID-19: больны 32 медика и мэр
В Тернопольской области за сутки зарегистрировали 20 новых подтвержденных случаев коронавируса, таким образом количество инфицированных COVID-19 возросло до 98 человек.
Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook, сайт "Тернопольчане", пост городского головы Монастырска Андрея Старуха в Facebook
Дословно: "Плюс 20 подтвержденных случаев COVID-19 на Тернопольщине по состоянию на 22:00 31 марта. Всего в области 98 больных".
Детали: Среди тех, кто подхватил вирус:
- 76 – жители Монастыриского района (1 – летальный)
- 11 – жители Залещицкого района
- 5 – жители Козовского района
- 2 – жители города Тернополя
- 2 – жители Кременецкого района
- 1 – житель Тернопольского района
- 1 – житель Бережанского района
Местный сайт "Тернопольчане" отмечает, что среди заболевших в Монастыриском районе больше всего медиков. В общем в районе подтвердился COVID-19 у 32 медработников (10 врачей, 14 медсестер, 8 младших медсестер.)
Также среди больных 5 детей, 2 государственных служащих, 2 полицейских, 1 священник, 1 заведующий детсадом, 1 учитель, 1 спасатель и председатель Монастыриской ОТГ Андрей Старух.
Отмечается, что именно Старух копал могилу и участвовал в похоронах первого умершего от коронавируса в Тернопольской области – 68-летнего жителя села Ковалевка, Монастырского района.
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Предыстория:
- В Украине сейчас зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки 97 новых заражений. 17 человек умерли от COVID-19, 10 – преодолели вирус.