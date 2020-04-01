В Тернопольской области за сутки зарегистрировали 20 новых подтвержденных случаев коронавируса, таким образом количество инфицированных COVID-19 возросло до 98 человек.

Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook

Дословно: "Плюс 20 подтвержденных случаев COVID-19 на Тернопольщине по состоянию на 22:00 31 марта. Всего в области 98 больных".

Детали: Среди тех, кто подхватил вирус:

76 – жители Монастырского района (1 – летальный)

11 – жители Залещицкого района

5 – жители Козовского района

2 – жители города Тернополя

2 – жители Кременецкого района

1 – житель Тернопольского района

1 – житель Бережанского района

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