В Тернопольской области за сутки зарегистрировали 20 новых подтвержденных случаев коронавируса, таким образом количество инфицированных COVID-19 возросло до 98 человек.

Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook, сайт "Тернопольчане", пост городского головы Монастырска Андрея Старуха в Facebook

Дословно: "Плюс 20 подтвержденных случаев COVID-19 на Тернопольщине по состоянию на 22:00 31 марта. Всего в области 98 больных".

Детали: Среди тех, кто подхватил вирус:

76 – жители Монастыриского района (1 – летальный)

11 – жители Залещицкого района

5 – жители Козовского района

2 – жители города Тернополя

2 – жители Кременецкого района

1 – житель Тернопольского района

1 – житель Бережанского района

Местный сайт "Тернопольчане" отмечает, что среди заболевших в Монастыриском районе больше всего медиков. В общем в районе подтвердился COVID-19 у 32 медработников (10 врачей, 14 медсестер, 8 младших медсестер.)

Также среди больных 5 детей, 2 государственных служащих, 2 полицейских, 1 священник, 1 заведующий детсадом, 1 учитель, 1 спасатель и председатель Монастыриской ОТГ Андрей Старух.

Отмечается, что именно Старух копал могилу и участвовал в похоронах первого умершего от коронавируса в Тернопольской области – 68-летнего жителя села Ковалевка, Монастырского района.

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