В Украине зафиксировали 645 заражений коронавирусом
В Украине пока зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в сутки 97 новых заражений.
Источник: Центр общественного здоровья
Детали: По состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине.
В общем, 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Среди выздоровевших пациентов с Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.
С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3178 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.
Диагностика осуществляется вирусологической референс-лабораторией Центра и областными лабораторными центрами.
Напомним: 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
По состоянию на 10.00 31 марта в Украине в целом сообщали о 549 случаях COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели.
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