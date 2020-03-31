В Украине зафиксировали 645 заражений коронавирусом

В Украине пока зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в сутки 97 новых заражений.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: По состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

В общем, 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Среди выздоровевших пациентов с Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3178 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.

Диагностика осуществляется вирусологической референс-лабораторией Центра и областными лабораторными центрами.

Напомним: 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

По состоянию на 10.00 31 марта в Украине в целом сообщали о 549 случаях COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели.

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