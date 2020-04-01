На Прикарпатье в умершей роженицы подтвердился COVID-19, проверяют младенца

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Среда, 1 апреля 2020, 11:10

У роженицы, которая умерла в Ивано-Франковском областном роддоме 30 марта, лабораторно подтвердили COVID-19, результаты тестирования ее ребенка еще ожидают.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заместителя директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимира Чемного

Прямая речь: "Мы получили положительный результат на COVID-19 у 37-летней роженицы, которая умерла 30 марта в областном роддоме. Вчера взяли мазок для исследования на коронавирусную инфекцию в ее новорожденного ребенка. Результаты ожидаем".

Детали: Отмечается, что роженица из Болехова. Ее госпитализировали в областной роддом 10 марта с хронической гипертонией и проблемами ожирения. Из-за высокого давления женщина находилась в реанимационном отделении, но кашля, температуры или других признаков ОРВИ у нее не было.

29 февраля у нее резко поднялась температура до 39 градусов, начали нарастать явления дыхательной недостаточности. Тогда роженица призналась, что накануне приехала из Польши.

По словам Чемного, до момента, пока роженица не созналась, что была за границей, она лежала в палате с четырьмя женщинами. Сейчас их всех изолировали – каждую в отдельной палате, все прошли экспресс-тесты на COVID-19, которые показали отрицательные результаты. Все женщины чувствуют себя хорошо.

Он также добавил, что в областном родильном центре нет медиков больных коронавирусом, но в городском роддоме есть два врача, у которых подтвердили COVID-19.

По состоянию на 9:00 1 апреля на Прикарпатье лабораторно подтвердили 63 случая заболевания COVID-19, из них четыре – летальные.

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Предыстория:

  • По состоянию на 10:00 1 апреля в Украине в целом подтвердили 669 случаев COVID-19. Из них 17 случаев – летальные, 10 человек выздоровели.

Темы: Ивано-Франковская область коронавирус дети


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