Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус: в Украине 669 человек заболели из них 17 умерли

Среда, 1 апреля 2020, 10:09
Коронавирус: в Украине 669 человек заболели из них 17 умерли

По состоянию на 10.00 1 апреля в Украине в целом подтвердили 669 случаев COVID-19 из них 17 случаев - летальные, 10 человек выздоровели.

Источник: Центр общественного здоровья

Дословно: "По состоянию на 10.00 1 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС и областных лабораторных центров в общем подтверждено 669 случаев COVID-19".

Детали: Всего в Украине зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19, 10 человек уже выздоровели. За сутки новые смертельные случаи среди больных COVID-19 подтвердили в Киевской (1), Сумской (1), Черновицкой (2) областях.

Среди выздоровевших пациенты с Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.

Сообщается, что с начала года Центр общественного здоровья получил 3178 подозрений на новую коронавирусной инфекцией.

Более 100 случаев заболевания зафиксировано в столице Киеве (134) и в Черновицкой области (104).

Сейчас случаи заболевания COVID-19 в Украине подтверждены:

  • Винницкая обл. - 49 случаев;
  • Волынская обл. - 7 случаев;
  • Днепропетровская обл. - 9 случаев;
  • Донецкая обл. - 6 случаев;
  • Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 64 (3 летальных) случаи;
  • м. Киев - 134 случая;
  • Киевская обл. - 57 случаев (3 летальных)
  • Кировоградская обл. - 6 случаев;
  • Львовская обл. - 6 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 12 случаев;
  • Полтавская обл. - 2 случаев;
  • Ровенская обл. - 15 случаев (3 летальных)
  • Сумская обл. - 19 случаев (2 летальных)
  • Тернопольская обл. - 98 случаев (1 летальный)
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Хмельницкая обл. - 3 случая;
  • Черкасская обл. - 52 случая;
  • Черновицкая обл. - 104 (4 летальных) случаев;
    Черниговская обл. - 2 случая.
 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория:

  • По состоянию на утро 1 апреля в мире с 860 793 случая заболевания 178 378 человек выздоровели и 42 354 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
Все новости...
Реклама: