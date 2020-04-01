Коронавирус: в Украине 669 человек заболели из них 17 умерли

По состоянию на 10.00 1 апреля в Украине в целом подтвердили 669 случаев COVID-19 из них 17 случаев - летальные, 10 человек выздоровели.

Источник: Центр общественного здоровья

Дословно: "По состоянию на 10.00 1 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС и областных лабораторных центров в общем подтверждено 669 случаев COVID-19".

Детали: Всего в Украине зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19, 10 человек уже выздоровели. За сутки новые смертельные случаи среди больных COVID-19 подтвердили в Киевской (1), Сумской (1), Черновицкой (2) областях.

Среди выздоровевших пациенты с Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.

Сообщается, что с начала года Центр общественного здоровья получил 3178 подозрений на новую коронавирусной инфекцией.

Более 100 случаев заболевания зафиксировано в столице Киеве (134) и в Черновицкой области (104).

Сейчас случаи заболевания COVID-19 в Украине подтверждены:

Винницкая обл. - 49 случаев;

Волынская обл. - 7 случаев;

Днепропетровская обл. - 9 случаев;

Донецкая обл. - 6 случаев;

Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 64 (3 летальных) случаи;

м. Киев - 134 случая;

Киевская обл. - 57 случаев (3 летальных)

Кировоградская обл. - 6 случаев;

Львовская обл. - 6 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 12 случаев;

Полтавская обл. - 2 случаев;

Ровенская обл. - 15 случаев (3 летальных)

Сумская обл. - 19 случаев (2 летальных)

Тернопольская обл. - 98 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 3 случая;

Черкасская обл. - 52 случая;

Черновицкая обл. - 104 (4 летальных) случаев;

Черниговская обл. - 2 случая.

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