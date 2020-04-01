Коронавирус: в Украине 669 человек заболели из них 17 умерли

По состоянию на 10.00 1 апреля в Украине в целом подтвердили 669 случаев COVID-19 из них 17 случаев - летальные, 10 человек выздоровели.

Источник: Центр общественного здоровья

Дословно: "По состоянию на 10.00 1 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС и областных лабораторных центров в общем подтверждено 669 случаев COVID-19".

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