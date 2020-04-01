Коронавирус: в Украине 669 человек заболели из них 17 умерли
По состоянию на 10.00 1 апреля в Украине в целом подтвердили 669 случаев COVID-19 из них 17 случаев - летальные, 10 человек выздоровели.
Источник: Центр общественного здоровья
Дословно: "По состоянию на 10.00 1 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС и областных лабораторных центров в общем подтверждено 669 случаев COVID-19".
Детали: Всего в Украине зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19, 10 человек уже выздоровели. За сутки новые смертельные случаи среди больных COVID-19 подтвердили в Киевской (1), Сумской (1), Черновицкой (2) областях.
Среди выздоровевших пациенты с Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.
Сообщается, что с начала года Центр общественного здоровья получил 3178 подозрений на новую коронавирусной инфекцией.
Более 100 случаев заболевания зафиксировано в столице Киеве (134) и в Черновицкой области (104).
Сейчас случаи заболевания COVID-19 в Украине подтверждены:
- Винницкая обл. - 49 случаев;
- Волынская обл. - 7 случаев;
- Днепропетровская обл. - 9 случаев;
- Донецкая обл. - 6 случаев;
- Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 13 случаев;
- Ивано-Франковская область - 64 (3 летальных) случаи;
- м. Киев - 134 случая;
- Киевская обл. - 57 случаев (3 летальных)
- Кировоградская обл. - 6 случаев;
- Львовская обл. - 6 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 12 случаев;
- Полтавская обл. - 2 случаев;
- Ровенская обл. - 15 случаев (3 летальных)
- Сумская обл. - 19 случаев (2 летальных)
- Тернопольская обл. - 98 случаев (1 летальный)
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 1 случай;
- Хмельницкая обл. - 3 случая;
- Черкасская обл. - 52 случая;
- Черновицкая обл. - 104 (4 летальных) случаев;
Черниговская обл. - 2 случая.
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Предыстория:
- По состоянию на утро 1 апреля в мире с 860 793 случая заболевания 178 378 человек выздоровели и 42 354 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.