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В Раде зарегистрировали уже 7 постановлений об отмене рынке земли

Среда, 1 апреля 2020, 12:08
В Раде зарегистрировали уже 7 постановлений об отмене рынке земли

В Верховной Раде зарегистрировали семь проектов постановлений об отмене решения парламента об открытии рынка земли.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Сейчас 5 из 7 постановлений зарегистрировали нардепы от всеукраинского объединения "Батькивщина".

Авторами двух постановлений стали внефракционных нардепы Антон Поляков (ранее исключенный из фракции "Слуга народа") и Оксана Савчук.

Савчук и Поляков считают, что при принятии парламентом указанного решения были допущены нарушения ряда требований Конституции Украины и регламента Верховной Рады относительно процедуры принятия парламентом законов.

Сопроводительные документы к проектам постановлений авторства нардепов "Батькивщины" пока отсутствуют.

Почему это важно: Таким образом парламентарии заблокировали дальнейшее подписание принятого законопроекта.

Председатель Верховной Рады сможет подписать законопроект лишь тогда, когда депутаты рассмотрят все проекты постановлений относительно его отмены и отклонят их.

Что предшествовало: 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Голоса дали в том числе политические партии экс-президента Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

Знать больше: Зеленский vs Коломойский: битва за МВФ, в которой погибло монобольшинство

Украинская правда
Темы: Верховная Радаземля
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