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Мужчину оштрафовали на 17 тысяч, потому что зашел в магазин без маски

Среда, 1 апреля 2020, 14:28
Мужчину оштрафовали на 17 тысяч, потому что зашел в магазин без маски

В Сумах мужчину, который зашел в продуктовый магазин без маски, оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение правил карантина.

Источник: судебная власть Украины

Дословно: "1 апреля 2020 мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тысяч грн".

Детали: Вечером 30 марта 2020 мужчина зашел в магазин "АТБ", без средств защиты.

В судебном заседании он не отрицал, что был в магазине без маски.

Кроме штрафа ему также придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн. 40 коп. в пользу государства.

Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

В суде пояснили, что мужчина нарушил п. 2 а решение исполнительного комитета СМР №172 от 27.03.2020, которым на территории Сумской городской объединенной территориальной общины запрещено находиться в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.

Таким образом он совершил правонарушение предусмотренное статьей 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина).

Предыстория: 

  • Верховная Рада для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 установила штрафы (от 17 до 32 тыс. гривен) за самовольное оставление места обсервации (карантина) и повысила уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусСумыштрафыCovid-2019
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