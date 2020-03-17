Рада приняла закон для предотвращения COVID-19: штрафы и лишение свободы

Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)

Источник: внеочередное заседание парламента

Детали: За законопроект №3219 с технико-юридическими правками проголосовали 344 народных депутата.

Проект закона приняли без рассмотрения, но затем по предложению Ирины Геращенко ("Европейская солидарность") решили дать фракциям возможность объяснить суть закона.

Закон предусматривает штрафы и даже лишение свободы в случае нарушения правил карантина.

Дословно: "Нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями,

- влечет наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц – в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан".

"Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, -

караются штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, – караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет".

"Временно, для осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19), перечень которых определен Кабинетом министров".