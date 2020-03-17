Рада приняла закон для предотвращения COVID-19: штрафы и лишение свободы

Верховная Рада для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 установила штрафы за самовольное оставление места обсервации (карантина) и повысила уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

Источник: внеочередное заседание парламента, сайт Верховной Рады

Детали: За проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) №3219 с технико-юридическими правками проголосовали 344 народных депутата.

Законопроект приняли без рассмотрения, но затем по предложению Ирины Геращенко ("Европейская солидарность") решили дать фракциям возможность объяснить суть закона.

Закон, в частности, предусматривает штрафы и даже лишение свободы в случае нарушения правил карантина.

Наказание за выход из карантина Национальная полиция

Ответственность за нарушение правил карантина Национальная полиция

Также в документе говорится о работе из дома, больничном и отпуске, декларировании доходов, госзакупках, ввозе медицинских изделий и медицинского оборудования.

Предполагается временный контроль Кабмина за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Устанавливается административная ответственность за необнародование информации о соответствующих публичных закупках.

Правительство в недельный срок должно установить дополнительные доплаты к зарплате медицинским и другим работникам, привлеченным к лечению людей от COVID-19 – в размере до 200% зарплаты на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (до завершения выполнения этих мероприятий).

Дословно: "Нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями,

- влечет наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц – в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан".

"Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, -

караются штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, – караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет".

"В случае установления Кабинетом министров карантина, согласно закону Украины "О защите населения от инфекционных болезней", срок нахождения в отпуске без сохранения заработной не включается в общий срок, установленный частью первой настоящей статьи".

"Декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 45 настоящего закона подаются за прошлый год до 1 апреля, в 2020 году субъекты декларирования подают до 1 июня".

"Временно, для осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19), перечень которых определен Кабинетом министров".

"Временно... освобождаются от уплаты ввозной пошлины лекарственные средства, медицинские изделия и/или медицинское оборудование, необходимые для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19), перечень которых определен Кабинетом министров;

таможенное оформление товаров, указанных в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется первоочередно (…)".

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