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На фоне слухов, что жена президента за рубежом, она снялась в школьном видеоуроке

Среда, 1 апреля 2020, 18:27
На фоне слухов, что жена президента за рубежом, она снялась в школьном видеоуроке

На фоне слухов в соцсетях и в некоторых СМИ, что жена президента Елена Зеленская во время эпидемии выехала за границу, она приняла участие в съемках урока по украинскому языку для учеников пятых классов в рамках национального проекта дистанционного обучения на период карантина.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленской: "Карантин - это необходимая мера для здоровья и безопасности каждого из нас. И я еще раз прошу украинцев соблюдать его правила и оставаться дома. Но карантин - это не каникулы. И он не должен помешать доступу наших школьников к качественным знаниям. Поэтому смотрим "Всеукраинскую школу онлайн" и продолжаем оставаться дома с пользой".

Детали: Во время съемок дистанционного урока первая леди обратилась к родителям с просьбой следить за расписанием и поощрять своих детей приобщаться у познавательным эфирам.

 

Что было раньше: С 29 марта среди пользователей в социальных сетях распространялось сообщение, что президент Зеленский якобы вывез жену с детьми в Швецию.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский инициировал проект "Всеукраинская школа онлайн", который имеет целью обеспечение дистанционного обучения для учащихся средних и старших классов на всей территории страны.
  • По замыслу, ученики с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.
  • Проект будет запущен 6 апреля. Каждое утро с понедельника по пятницу видеоуроки будут транслировать 11 украинских телеканалов. Записи можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

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Темы: Зеленскийобразованиекарантинтелевидениедети
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