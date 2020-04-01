Супруга президента Елена Зеленская приняла участие в съемках урока по украинскому языку для учеников пятых классов в рамках национального проекта дистанционного обучения на период карантина.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленской: "Карантин - это необходимая мера для здоровья и безопасности каждого из нас. И я еще раз прошу украинцев соблюдать его правила и оставаться дома. Но карантин - это не каникулы. И он не должен помешать доступу наших школьников к качественным знаниям. Поэтому смотрим "Всеукраинскую школу онлайн" и продолжаем оставаться дома с пользой".

Детали: Во время съемок дистанционного урока первая леди обратилась к родителям с просьбой следить за расписанием и поощрять своих детей приобщаться у познавательным эфирам.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский инициировал проект "Всеукраинская школа онлайн", который имеет целью обеспечение дистанционного обучения для учащихся средних и старших классов на всей территории страны.

По замыслу, ученики с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Проект будет запущен 6 апреля. Каждое утро с понедельника по пятницу видеоуроки будут транслировать 11 украинских телеканалов. Записи можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.