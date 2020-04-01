На фоне слухов в соцсетях и в некоторых СМИ, что жена президента Елена Зеленская во время эпидемии выехала за границу, она приняла участие в съемках урока по украинскому языку для учеников пятых классов в рамках национального проекта дистанционного обучения на период карантина.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленской: "Карантин - это необходимая мера для здоровья и безопасности каждого из нас. И я еще раз прошу украинцев соблюдать его правила и оставаться дома. Но карантин - это не каникулы. И он не должен помешать доступу наших школьников к качественным знаниям. Поэтому смотрим "Всеукраинскую школу онлайн" и продолжаем оставаться дома с пользой".

Детали: Во время съемок дистанционного урока первая леди обратилась к родителям с просьбой следить за расписанием и поощрять своих детей приобщаться у познавательным эфирам.

Что было раньше: С 29 марта среди пользователей в социальных сетях распространялось сообщение, что президент Зеленский якобы вывез жену с детьми в Швецию.

Напомним: