Супруга президента снялась в школьном видеоуроке по украинскому языку

3337 просмотров
Среда, 1 апреля 2020, 18:27

Супруга президента Елена Зеленская приняла участие в съемках урока по украинскому языку для учеников пятых классов в рамках национального проекта дистанционного обучения на период карантина.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленской: "Карантин - это необходимая мера для здоровья и безопасности каждого из нас. И я еще раз прошу украинцев соблюдать его правила и оставаться дома. Но карантин - это не каникулы. И он не должен помешать доступу наших школьников к качественным знаниям. Поэтому смотрим "Всеукраинскую школу онлайн" и продолжаем оставаться дома с пользой".

Детали: Во время съемок дистанционного урока первая леди обратилась к родителям с просьбой следить за расписанием и поощрять своих детей приобщаться у познавательным эфирам.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский инициировал проект "Всеукраинская школа онлайн", который имеет целью обеспечение дистанционного обучения для учащихся средних и старших классов на всей территории страны.

 

По замыслу, ученики с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Проект будет запущен 6 апреля. Каждое утро с понедельника по пятницу видеоуроки будут транслировать 11 украинских телеканалов. Записи можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Темы: Зеленский образование карантин телевидение дети


powered by lun.ua
Материалы по теме
COVID-19: украинцы считают реакцию Зеленского эффективной, относительно Шмыгаля – колеблются 1 апреля 2020, 13:34
У Зеленского пообещали аптеки со всем необходимым от коронавируса 31 марта 2020, 21:08
В ОПУ рассказали, какие регионы собрали больше всего средств на борьбу с COVID-19 31 марта 2020, 18:29
Все новости
Главные новости
Кабмин обнародовал условия принудительного обследования на коронавирус
Карантин: Кабмин опубликовал список новых запретов
Депутаты "Слуги народа" написали заявление на Ермака в ДБР, ОГП, СБУ, САП и МВД
К Леросу, который обнародовал пленки о брате Ермака, приехала СБУ
Все новости
социум

Как будет выглядеть похороны во времена коронавируса

читай!

Как говорить с детьми о смерти. 5 книг в помощь родителям

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!