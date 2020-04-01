Зеленский предупредил украинцев за рубежом: Без обсервации возвращение невозможно

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Среда, 1 апреля 2020, 19:04

Президент Владимир Зеленский отмечает, что обсервация будет обязательным условием возвращения украинских граждан из-за рубежа.

Источник: видеообращение главы государства

Прямая речь: "Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение домой будет невозможно. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами".

Детали: По словам Зеленского, если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. Не "уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями".

Темы: карантин


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