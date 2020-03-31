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Планируются шесть спецрейсов с эвакуированными украинцами

Вторник, 31 марта 2020, 16:21
Планируются шесть спецрейсов с эвакуированными украинцами

Украинская авиакомпания 3 апреля осуществит шесть специальных рейсов для эвакуации украинцев домой.

Источник: глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев. агентству "Интерфакс-Украина"

Пряма речь: "Будет шесть спецрейсов в Украину, и все пассажиры уже будут иметь оплаченный ваучер на поселение в отеле за 100 евро на 14 дней… Старт продаж билетов должен быть завтра. Сейчас идет отбор отелей и здравниц для поселения".

Детали: Лиев не уточнив при этом название авиаперевозчика. Но по данным агентства, спецрейсы планирует осуществить компания SkyUp, хотя официально компания это не подтвердила.

Компания МАУ, отвечая на запрос "Интерфакс-Украина", отметила, что "не планирует" осуществлять данные спецрейсы.

Согласно постановлению Кабмина от 29 марта №241, ответственными за обеспечение обустройства специализированных учреждений для обсервации, транспортировку к ним лиц, нуждающихся в обсервации и медицинском наблюдении, являются областные и Киевская горгосадминистрация.

Что предшествовало: По данным МИД, желание вернуться в Украину уже после закрытия границ из-за коронавируса изьявили 11 015 граждан.

Темы: карантинграница
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